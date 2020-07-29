دولي

(كورونا) ينتشر في بلجيكا بوتيرة متسارعة

(كورونا) ينتشر في بلجيكا بوتيرة متسارعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بلجيكا على مدى الأسبوع الأخير ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بلغ معدله 70%، وبحسب جامعة (ciensano) يبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية في البلاد 327.7 إصابة.

ومع ازدياد الحالات الجديدة بلغ معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة في بلجيكا 31.7%، بحسب (روسيا اليوم). 

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، فإن العدد الإجمالي للإصابات في بلجيكا بلغ 66 ألفا و662 إصابة، وتوفي 9833 شخصا منذ بدء تفشي الوباء هناك.

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