(كورونا) ينتشر في بلجيكا بوتيرة متسارعة

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت بلجيكا على مدى الأسبوع الأخير ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بلغ معدله 70%، وبحسب جامعة (ciensano) يبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية في البلاد 327.7 إصابة.



ومع ازدياد الحالات الجديدة بلغ معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة في بلجيكا 31.7%، بحسب (روسيا اليوم).



ووفقا لأحدث البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، فإن العدد الإجمالي للإصابات في بلجيكا بلغ 66 ألفا و662 إصابة، وتوفي 9833 شخصا منذ بدء تفشي الوباء هناك.