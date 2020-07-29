(كورونا) ينتشر في بلجيكا بوتيرة متسارعة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بلجيكا على مدى الأسبوع الأخير ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بلغ معدله 70%، وبحسب جامعة (ciensano) يبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية في البلاد 327.7 إصابة.
ومع ازدياد الحالات الجديدة بلغ معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة في بلجيكا 31.7%، بحسب (روسيا اليوم).
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، فإن العدد الإجمالي للإصابات في بلجيكا بلغ 66 ألفا و662 إصابة، وتوفي 9833 شخصا منذ بدء تفشي الوباء هناك.
سجلت بلجيكا على مدى الأسبوع الأخير ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بلغ معدله 70%، وبحسب جامعة (ciensano) يبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية في البلاد 327.7 إصابة.
ومع ازدياد الحالات الجديدة بلغ معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة في بلجيكا 31.7%، بحسب (روسيا اليوم).
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، فإن العدد الإجمالي للإصابات في بلجيكا بلغ 66 ألفا و662 إصابة، وتوفي 9833 شخصا منذ بدء تفشي الوباء هناك.
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