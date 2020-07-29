قطر تتخطى عتبة الـ110 آلاف إصابة بفيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء عن تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 283 إصابة في اليوم السابق.وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد-19) رصد عدد وفاتين جديدتين ناجمتين عن الوباء، لليوم الثاني على التوالي، وذلك وفق ما نقلته (روسيا اليوم).وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ(كوفيد-19) التي سجلت في قطر حتى اليوم 110153، بما في ذلك 169 حالة وفاة و3135 حالة نشطة، منها 97 مريضا في العناية المركزة.وتماثل 246 شخصا للشفاء من (كورونا) في قطر منذ يوم أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 106849.وتعد قطر من بين الدول الأكثر تضررا بـ(كورونا) على مستوى العالم، من حيث عدد الإصابات بالنسبة لمجموع عدد السكان فيها.