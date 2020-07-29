غنام والفارس تسلمان مقاعد كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة من (تيكا) التركية





رام الله - دنيا الوطنسلمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ومسؤولة وحدة المساعدات الإنسانية في الرئاسة اللواء رائدة الفارس، اليوم الأربعاء، عددا من المقاعد الكهربائية لمجموعة من ذوي الإعاقة، مقدمة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).وجرى تسليم المقاعد في مقر المحافظة، بحضور منسق برامج الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في فلسطين أحمد رفيق كايا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقالت غنام إن هذه المقاعد من شأنها التسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من التحرك بسلاسة، مبينة أن المحافظة تمكنت من تأمين عدد كبيرة من الكراسي الكهربائية التي تم توزيعها وتسليمها لمستحقيها بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني أو المؤسسات الدولية .من جانبه، أكد كايا أن هذه الكراسي هي جزء من المشاريع التي تنفذها الوكالة التركية لمساندة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الشعب والقيادة التركية يقفان دائما الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا استعداد الوكالة للتعاون مع المحافظة لتنفيذ عدد من المشاريع لإسناد الشعب الفلسطيني.