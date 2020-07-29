إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الأربعاء، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامه بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس.



ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد أطلق جنود الاحتلال الأعيرة المطاطية، والغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.



وأفادت بأن جيش الاحتلال، احتجز مئات المواطنين داخل مركباتهم، وأعاق مرورهم، ما تسبب بأزمة سير خانقة.