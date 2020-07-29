الرئيس عباس: القانون سيأخذ مجراه بقضية عماد دويكات

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن القانون سيأخذ مجراه، وأنه لا أحد فوقه.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، أجراه الرئيس عباس، مع عميد دويكات، نجل أمين سر حركة فتح في "بلاطة البلد" عماد الدين دويكات، الذي قتل في إطلاق نار من قبل الأجهزة الأمنية يوم السبت الماضي.



وعزى الرئيس عباس، خلال الاتصال، بوفاة دويكات، مشيداً بمناقبه ودوره الوطني الكبير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان رئيس الوزراء د.محمد اشتية أعرب عن أسفه لما حدث في نابلس يوم السبت، وترحم على الفقيد عماد الدين دويكات، وأكد أن الحكومة ستتابع مع لجنة التحقيق التي شكلت بتوجيهات من الرئيس عباس من أجل إحقاق الحق، وتبيان المسؤولية.