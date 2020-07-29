شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: القانون سيأخذ مجراه بقضية عماد دويكات

الرئيس عباس: القانون سيأخذ مجراه بقضية عماد دويكات
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن القانون سيأخذ مجراه، وأنه لا أحد فوقه. 

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، أجراه الرئيس عباس، مع عميد دويكات، نجل أمين سر حركة فتح في "بلاطة البلد" عماد الدين دويكات، الذي قتل في إطلاق نار من قبل الأجهزة الأمنية يوم السبت الماضي.

وعزى الرئيس عباس، خلال الاتصال، بوفاة دويكات، مشيداً بمناقبه ودوره الوطني الكبير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان رئيس الوزراء د.محمد اشتية أعرب عن أسفه لما حدث في نابلس يوم السبت، وترحم على الفقيد عماد الدين دويكات، وأكد أن الحكومة ستتابع مع لجنة التحقيق التي شكلت بتوجيهات من الرئيس عباس من أجل إحقاق الحق، وتبيان المسؤولية.

أخبار ذات صلة

غنام والفارس تسلمان مقاعد كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة من (تيكا) التركية

غنام والفارس تسلمان مقاعد كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة من (تيكا) التركية

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

سلفيت: قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على 15 دونماً من أراضي قرية &#34;رافات&#34;

سلفيت: قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على 15 دونماً من أراضي قرية "رافات"

محافظ سلفيت: تعافي 13 حالة من فيروس (كورونا) في قرية &#34;رافات&#34;

محافظ سلفيت: تعافي 13 حالة من فيروس (كورونا) في قرية "رافات"

اشتية يُقلّد سفير إيرلندا لدى فلسطين وسام نجمة القدس

اشتية يُقلّد سفير إيرلندا لدى فلسطين وسام نجمة القدس

مجدلاني: الحكومة الفلسطينية تُواجه فيروسي &#34;الضم&#34; و(كورونا)

مجدلاني: الحكومة الفلسطينية تُواجه فيروسي "الضم" و(كورونا)

خبير قانوني يُوضح الحالة القانونية الوحيدة للعفو عن قاتل أحد أبنائه

خبير قانوني يُوضح الحالة القانونية الوحيدة للعفو عن قاتل أحد أبنائه

قلقيلية: ارتفاع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس (كورونا) إلى 161

قلقيلية: ارتفاع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس (كورونا) إلى 161

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

غنام والفارس تسلمان مقاعد كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة من (تيكا) التركية

غنام والفارس تسلمان مقاعد كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة من (تيكا) التركية

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال القدس

سلفيت: قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على 15 دونماً من أراضي قرية &#34;رافات&#34;

سلفيت: قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على 15 دونماً من أراضي قرية "رافات"

محافظ سلفيت: تعافي 13 حالة من فيروس (كورونا) في قرية &#34;رافات&#34;

محافظ سلفيت: تعافي 13 حالة من فيروس (كورونا) في قرية "رافات"

اشتية يُقلّد سفير إيرلندا لدى فلسطين وسام نجمة القدس

اشتية يُقلّد سفير إيرلندا لدى فلسطين وسام نجمة القدس

مجدلاني: الحكومة الفلسطينية تُواجه فيروسي &#34;الضم&#34; و(كورونا)

مجدلاني: الحكومة الفلسطينية تُواجه فيروسي "الضم" و(كورونا)

قلقيلية: ارتفاع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس (كورونا) إلى 161

قلقيلية: ارتفاع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس (كورونا) إلى 161

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف رواتب بدل المياومة عن شهر يونيو

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب بدل المياومة عن شهر يونيو

منوعات

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

ابنة عبدالله الرويشد تبهر الجمهور بجمالها الخليجي الأصيل

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

فنان يطلق النار على قدمي حبيبته الشهيرة.. وريهانا تواسيها

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من &#34;الكبير أوي&#34;

بسبب كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي يتراجع عن تقديم الجزء السادس من "الكبير أوي"

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

رجاء الجداوي في صور نادرة مع زوجها في رحلة حج

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

لماذا بكى أميتاب باتشان أثناء علاجه من فيروس (كورونا)؟

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

معتصم النهار يجري فحص (كورونا)

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

نقابة المهن الموسيقية المصرية تهدد حسن شاكوش وأحمد سعد بسبب هذه الأغنية

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

قرار جديد بشأن الفنانة المصرية قاتلة زوجها عبير بيبرس

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

تسعة مشاهير سوشيال ميديا جدد أمام النيابة العامة بالكويت

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

هيفاء وهبي: محمد وزيري يخسر قضية زواجنا

عربي

السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ أواخر الربيع

السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ(كورونا) منذ أواخر الربيع

الأردن يُحدد العاشر من نوفمبر موعداً للانتخابات البرلمانية

الأردن يُحدد العاشر من نوفمبر موعداً للانتخابات البرلمانية

محكمة مصرية تحكم بإعدام سبعة أشخاص بتهمة قتل ضابط شرطة بـ 2013

محكمة مصرية تحكم بإعدام سبعة أشخاص بتهمة قتل ضابط شرطة بـ 2013

إصابة خمسة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة وسط بغداد

إصابة خمسة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة وسط بغداد