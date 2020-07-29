سلفيت: قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على 15 دونماً من أراضي قرية "رافات"

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالاستيلاء على 15 دونماً من أراضي قرية "رافات"، غرب سلفيت.



وأفاد رئيس مجلس رافات، حسيب عياش، بأن الأراضي تقع في منطقة "حريقة الحمايمة"، وتعود ملكيتها للمواطنين: مرعي عياش، ونشيط عياش، ومحمود حسن عصبة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).