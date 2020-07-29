استطلاع للرأي: تراجع شعبية نتنياهو و(القائمة المشتركة) تزيد مقعداً





وتبين، أن (ليكود) خسر في الاستطلاعات خلال الشهرين الأخيرين عشرة مقاعد في (كنيست).



وحصلت كتلة (هناك مستقبل)، برئاسة يائير لبيد على 19 مقعداً، بينما حصل حزب (أزرق أبيض)، برئاسة بيني غانتس على عشرة مقاعد.



وتوقع الاستطلاع ارتفاع تمثيل (القائمة المشتركة) من 15 إلى 16 مقعداً، وحصول تحالف أحزاب اليمين المتطرف (يمينا) على 13 مقعداً، ما يعني أن تمثيل هذا الحزب يرتفع على حساب (ليكود).





وحصل حزب (يسرائيل بيتينو) برئاسة أفيغدور ليبرمان على ثمانية مقاعد، وحصل حزب (شاس) على تسعة مقاعد، وكتلة (يهدوت هتوراة) على سبعة مقاعد، فيما حصل حزب (ميرتس) على سبعة مقاعد، حسب الاستطلاع الحالي.



ويدل هذا الاستطلاع على أن قوة "كتلة اليمين"، من دون (يمينا)، هي 47 عضو كنيست، ومع (يمينا) 60 عضو كنيست.





ويعني ذلك استمرار الأزمة السياسية، وعدم تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة بدون ليبرمان أو غيره من أحزاب المعارضة في إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع اليوم، الأربعاء، أجرته إذاعة (103 FM) الإسرائيلية، تراجع شعبية زعيم حزب (ليكود)، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والثقة به على خلفية إخفاقات الحكومة في مواجهة جائحة فيروس (كورونا).