وزير الخارجية الصيني: بكين سترد بحزم وعقلانية على "التصرفات الأمريكية"

وزير الخارجية الصيني

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رام الله - دنيا الوطن

قال وانغ يي، عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني اليوم الأربعاء، إنه بما أن الولايات المتحدة تصرفت "بشكل سافر ولاعقلاني"، فإن الصين ستستجيب بشكل حازم وعقلاني للأفعال الأمريكية .



وشارك وانغ وجهة نظره بشأن العلاقات الصينية الأمريكية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لودريان.



وقال وانغ: إن العلاقات الصينية-الأمريكية الحالية، أصبحت مصدر قلق للكثيرين في المجتمع الدولي، مضيفا أن السبب الأساسي يكمن في أن فصيلا سياسيا معينا في الولايات المتحدة، مدفوعا بالحاجة إلى رفع آفاق الحملة والحفاظ على الهيمنة أحادية القطب، يعمل على إلغاء تاريخ العلاقات الصينية-الأمريكية، وقمع الصين على كل جبهة، واستفزاز الصين بشأن مصالحها الأساسية، ومهاجمة النظام الاجتماعي الذي اختاره الشعب الصيني، وتشويه الحزب الحاكم الذي لديه صلات لا تنفصم مع الشعب الصيني.



وأوضح: أن التصرفات الأمريكية تخلت عن الشعور الأساسي باللياقة في التفاعلات بين الدول وخرقت الحد الأدنى من المعايير الدولية، مضيفا أن مثل هذا السلوك هو نموذج لسياسة القوة الصارخة التي يمكن وصفها بكلمة واحدة هي: الهيمنة.



ودعا وزير الخارجية الصيني، إلى اليقظة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة التي تحرض على مواجهة إيديولوجية متجددة وتقود العالم إلى حرب باردة جديدة، قائلا إنه كما لو كان الناس يمكنهم بالفعل رؤية شبح المكارثية يعود من الرماد.



ونوّه إلى أنه إذا تم السماح لنظريات المؤامرة هذه بأن تشق طريقها، فلن يقتصر الأمر فقط على وقوع العلاقات الصينية-الأمريكية في هاوية المواجهة، لكن العالم كله سيواجه أيضا أزمة انقسام وسيتعرض مستقبل البشرية كلها للخطر.