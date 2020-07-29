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الإفتاء المصرية تُجير صعق الأضحية بالكهرباء أو تخديرها قبل الذبح

الإفتاء المصرية تُجير صعق الأضحية بالكهرباء أو تخديرها قبل الذبح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز شرعاً، إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها، سواء أكان ذلك بتخديرها تخديراً خفيفاً، أو بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون.

وأوضحت دار الإفتاء، وفق (اليوم السابع) المصرية، أن ذلك يكون بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ. 

وتابعت: "إذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه، فإنه يعتبر ميتةً، ويَحرُمُ أكلُه".

وقالت دار الإفتاء: "لا تترك مخلفات الذبح في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس، ونشر الأوبئة والأمراض، قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا". 

وأكدت دار الإفتاء على ضرورة عدم تلويث الثياب بالدماء قائلة: "لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري".

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