اشتية يُقلّد سفير إيرلندا لدى فلسطين وسام نجمة القدس





رام الله - دنيا الوطنقلّد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، نيابة عن الرئيس محمود عباس، سفير إيرلندا لدى فلسطين جوناثان كونلون، "نجمة القدس"، من وسام القدس.جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، السفير كونلون، الذي انتهت مهامه الرسمية في فلسطين.وقال رئيس الوزراء: "تقديراً لدوركم المتميز في تعزيز علاقات الصداقة بين جمهورية إيرلندا ودولة فلسطين، وتثميناً لجهدكم الشخصي في دعم الشعب الفلسطيني، وجهد حكومتكم، فإن الرئيس محمود عباس، قد أمر بتقليدكم نجمة القدس، تقديراً لما قمتم به، نتمنى لك التوفيق والخير في حياتك الشخصية والمهنية".