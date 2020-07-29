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الأردن يُحدد العاشر من نوفمبر موعداً للانتخابات البرلمانية

الأردن يُحدد العاشر من نوفمبر موعداً للانتخابات البرلمانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حدد الأردن، يوم العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر موعداً للانتخابات البرلمانية.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) قالت: إن مرسوماً ملكياً، صدر اليوم، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

ومجلس النوّاب الأردني، يُعيّن أعضاؤه بعدَ إجراء انتخابات شعبيّة، ويبدأ عمله من تاريخ صدور نتائج هذه الانتخابات في الجريدة الرسميّة، وتستمرّ فعاليّته لمدّة أربع سنوات.

وينتخب أعضاء المجلس، رئيساً لهم، تمتدّ صلاحية منصبه لمدّة سنة واحدة، كما يمكن إعادة انتخابه، ودستورياً تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات، ويوافق على التشريعات.

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