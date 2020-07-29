دولي

إسرائيل تستعد لاستئناف حركة الطيران بشكل جزئي

إسرائيل تستعد لاستئناف حركة الطيران بشكل جزئي
رام الله - دنيا الوطن
تستعد إسرائيل لاستئناف حركة الطيران منها وإليها، بشكل جزئي، في ظل استمرار أزمة (كورونا)، وطبقًا للقيود المفروضة.

وقال مدير عام وزارة الصحة، ايتامار غروتو، اليوم، إن الوزارة بصدد إعفاء عائدين من دول تصنف بخضراء من وجوب الدخول إلى الحجر الصحي أو الخضوع لفحوصات طبية، فور وصولهم إلى إسرائيل. 

وأضاف غروتو في جلسة للجنة المراقبة البرلمانية: أن قائمة الدول المذكورة لم يتم بلورتها بعد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ورحب رئيس اللجنة عوفير شيلاح، بقرار وزارة الصحة، مؤكداً أن فرع الطيران هو أحد الفروع الأكثر تضررًا في إسرائيل، نتيجة الجائحة. 

كما رحب كل من وزيري السياحة أساف زامير، والمواصلات ميري ريغيف، بهذا القرار. 

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