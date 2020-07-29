مجدلاني: الحكومة الفلسطينية تُواجه فيروسي "الضم" و(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، أن الحكومة الفلسطينية، تواجه أزمة تفشي فيروس (كورونا) بالمزيد من الإجراءات الوقائية، للحد من تفشي الفيروس، ونشر الوعي المجتمعي بضرورة اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة.جاء ذلك، خلال لقاء القنصل السويدي العام في القدس جيسكا أولسون، بمكتبه بمدينة رام الله اليوم، وبحث اللقاء آخر التطورات حول مواجهة فيروس (كورونا) وآخر التطورات السياسية حول قرار الاحتلال بالضم والعلاقات الثنائية.وقال مجدلاني: "إن وزارة التنمية بدورها كعضو في خلية أزمة مواجهة (كورونا) تشرف على كل عمليات المساعدات والدعم النفسي والاجتماعي، وتفعيل المبادرات المحلية، وحشد الموارد من القطاع الخاص والمؤسسات العربية والدولية ومن أفراد ومؤسسات؛ لدعم وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الجائحة."وتابع: "أما على صعيد فيروس الاحتلال وخطة الضم القيادة الفلسطينية، تتحرك على كافة المستويات دولياً، وهناك ائتلاف دولي ضد مشروع الضم، وعبرت عنه العديد من الدول، والتي ترى به تقويضاً لأسس عملية السلام، ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي".وأشار إلى ضرورة التحرك الدولي على الأرض، وبقرارات عملية واضحة، تلزم حكومة الاحتلال، بالتوقف عن هذا المشروع، عبر فرض العقوبات الاقتصادية، وتعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة معها.