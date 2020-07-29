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محكمة مصرية تحكم بإعدام سبعة أشخاص بتهمة قتل ضابط شرطة بـ 2013

محكمة مصرية تحكم بإعدام سبعة أشخاص بتهمة قتل ضابط شرطة بـ 2013
رام الله - دنيا الوطن
نفذت الأجهزة الأمنية في مصر، حكم الإعدام شنقاً على سبعة متهمين، أدينوا بقتل معاون مباحث الإسماعيلية، النقيب أحمد رضوان أبو دومة.

وكانت محكمة النقض، أيدت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 حكم الإعدام الصادر ضد سبعة متهمين بقتل معاون مباحث الإسماعيلية، ورفضت الطعون المقدمة منهم في القضية.

وجاء بمنطوق الحكم، أن كلاً من أحمد محي الدين جاد، وسيد على محمد، وإبراهيم حسن محمد، وحازم محمد صلاح، وذكي عصام ذكي، وعصام محمد عطا، وأحمد سالم محمد، قتلوا ضابط الشرطة أحمد أبو دومة، معاون مباحث قسم شرطة ثالث خلال عام 2013، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما قضت المحكمة، بمعاقبة كل من أحمد محمد إبراهيم، بالحبس مع الشغل لمدة عامين، وبمعاقبة المتهم أحمد عبد الوهاب عبد المنعم حسانين، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 5000 جنيه عما أسند إليه، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية بتهمة التستر على هاربين مع مصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخيرة المضبوطة، وإحالة الدعوة المدنية إلي المحكمة المختصة.

وتعود أحداث القضية إلي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 عندما قتل النقيب أول أحمد رضوان عبد الجواد أبو دومة، الضابط بوحدة مباحث قسم ثالث، حال تفقده الحالة الأمنية والقوة المرافقة بناحية مساكن المرحلة الخامسة، دائرة القسم على إثر إطلاق النار عليه من سبعة أشخاص، يستقلون دراجة نارية، وسيارة ماركة دايو حمراء اللون، والاستيلاء على سلاحه الشخصي، وتبادل أفراد القوة المرافقة إطلاق النار مع المتهمين.

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