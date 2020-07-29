قلقيلية: ارتفاع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس (كورونا) إلى 161

وقال: إن الحالات المصابة موزعة بواقع إصابتين في مدينة قلقيلية، وواحدة في بلدة "جيوس"، وهذه الحالة، تم سحب العينة منها في محافظة طولكرم.



وأضاف رواجبة في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أن هناك عينات قليلة تحت الفحص، ننتظر نتائجها.



وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى

161 إصابة، مجدداً التأكيد على أنه ومنذ صباح يوم الجمعة 31/7/2020 سيكون إغلاق ومنع للحركة شامل، وذلك حتى صباح الأحد.



وناشد المحافظ المواطنين بالتزود بالغاز والكهرباء والوقود، علماً أن كافة القطاعات، ستكون مغلقة باستثناء الصيدليات والمخابز، وتعمل من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، من المخالطين.