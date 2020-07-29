إسرائيل: (كنيست) ترفض مشروع قانون تعديل "قانون القومية"

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

رفضت (كنيست) في إسرائيل بكامل هيئتها، اليوم، مشروع القانون، الذي قدمته النائبة غدير كمال مريح من كتلة (هناك مستقبل) لتعديل قانون القومية، ليضمن مساواة الحقوق لـ "جميع مواطني الدولة" والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية ثانية.



وصوت 53 نائباً ضد مشروع القانون فيما أيده 21 نائباً فقط، فيما امتنع نواب (القائمة المشتركة) عن التصويت، معتبرين أنه يجب إلغاء "قانون القومية" وليس تعديله، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وهيمنت على جلسة (كنيست) التي كرست لبحث هذا التعديل، مسألة المظاهرات المناوئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مؤخراً.



وكانت (القائمة المشتركة) أعلنت أنها ستمتنع عن التصويت على تعديل قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي (المعروف بقانون القومية العنصري، الذي أقرّ قبل سنتين)؛ لأنّ الموقف الأساسي والجوهري للقائمة المشتركة، هو إلغاء كل القانون، وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد.