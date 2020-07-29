للعام الدراسي الجديد.. تعيين 226 معلماً ومرشداً تربوياً ببند العقد بالقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، عن تعيين 226 معلماً ومرشداً تربوياً على بند العقد للعام الدراسي الجديد 2020/2021.



وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة، رائد صالحية: إنه جرى اختيار المعلمين والمرشدين من الدور الوظيفي السابق لعام 2019/2020 وذلك ضمن استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد في الثامن من آب/ أغسطس المقبل، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.