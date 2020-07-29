عورتاني: نؤكد على ديمومة التعاون التعليمي مع إيرلندا



جاء ذلك، خلال مراسم تكريم ممثل إيرلندا لدى دولة فلسطين جوناثان كونلون، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.



وأثنى عورتاني على الدور المحوري لإيرلندا، ومواقفها الداعمة، وجهودها المتواصلة في سبيل خدمة التعليم الفلسطيني؛ خاصة عبر مساهمتها في برنامج سلة التمويل المشترك لقطاع التعليم.



بدوره، أشاد كونلون بمستوى التعاون المتواصل بين البلدين، مؤكداً على أهمية تعزيز أواصر هذا التعاون، مبدياً اعتزازه بتجربة عمله في فلسطين، والتي شكلت له محطة؛ لتوطيد العلاقات والتعرف على عديد الأفكار والتجارب.







رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور مروان عورتاني، وزير التربية والتعليم، أهمية ديمومة مسيرة التعاون التعليمي بين فلسطين وإيرلندا، مشيداً بالعلاقة القوية بين البلدين، التي تجسدت عبر تنفيذ برامج ومشاريع تربوية منذ أعوام.