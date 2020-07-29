إصابة خمسة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة وسط بغداد





وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن "عبوة انفجرت داخل عجلة نوع كيا، صباح اليوم، قرب محطة وقود الكيلاني في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضافت: أن "الانفجار أدى إلى جرح خمسة مواطنين، كانوا داخل العجلة، وحصول أضرار مادية بها".





رام الله - دنيا الوطنأصيب خمسة أشخاص، اليوم الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة وسط العاصمة بغداد.