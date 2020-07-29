قوات الاحتلال تستولي على جرارات زراعية لمواطنين في عدة قرى بالأغوار

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرارات زراعية، لمواطنين في عدة قرى بالأغوار.



وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت قرى مرج نعجة، ومرج غزال، والزبيدات، واستولت حتى اللحظة، على ثلاثة جرارات زراعية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).