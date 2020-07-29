مركز الإنسان للديمقراطية يطالب الرئيس عباس بإعادة صرف مخصصات نادي الأسير





وقال المركز في رسالته التي وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها: إنه من منطلق الثوابت الوطنية الراسخة للرئيس، ومواقفه الأصيلة في دعم الأسرى، والعمل الوطني الفلسطيني، فإننا في مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، نطلب الرئيس بالتدخل ووقف محنة نادي الأسير، الذي اضطر لإغلاق فروعه في الضفة الغربية، وتسريح الكثير من موظفيه، وإعادة دفع مخصصاته، وتوفير الدعم اللازم له؛ للقيام بمهامه وواجباته نحو الأسرى.





رام الله - دنيا الوطنبعث مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جاء فيها الطلب بإعادة صرف مخصصات نادي الأسير بالضفة الغربية، ومساعدته على إعادة فتح فروعه، وتقديم خدماته للأسرى في سجون الاحتلال وذويهم.