محافظ قلقيلية: الوضع الوبائي بالمحافظة تحت السيطرة





وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن عدد الإصابات النشطة، وصل إلى 158.



وأعلن رواجبة، أنه سيتم الإعلان اليوم عن رفع الإغلاق الذي فُرض على قرية "عزبة سلمان" جنوب قلقيلية مدة 48 ساعة، بسبب عدم تسجيل إصابات جديدة في القرية منذ إغلاقها.





رام الله - دنيا الوطنقال محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأربعاء: إن الوضع الوبائي في المحافظة، تحت السيطرة، بعد تمكن طواقم الطب الوقائي من تتبع خارطة المخالطين للمصابين بفيروس (كورونا).