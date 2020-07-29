محافظ قلقيلية: الوضع الوبائي بالمحافظة تحت السيطرة
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأربعاء: إن الوضع الوبائي في المحافظة، تحت السيطرة، بعد تمكن طواقم الطب الوقائي من تتبع خارطة المخالطين للمصابين بفيروس (كورونا).
قال محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الأربعاء: إن الوضع الوبائي في المحافظة، تحت السيطرة، بعد تمكن طواقم الطب الوقائي من تتبع خارطة المخالطين للمصابين بفيروس (كورونا).
وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن عدد الإصابات النشطة، وصل إلى 158.
وأعلن رواجبة، أنه سيتم الإعلان اليوم عن رفع الإغلاق الذي فُرض على قرية "عزبة سلمان" جنوب قلقيلية مدة 48 ساعة، بسبب عدم تسجيل إصابات جديدة في القرية منذ إغلاقها.
وأعلن رواجبة، أنه سيتم الإعلان اليوم عن رفع الإغلاق الذي فُرض على قرية "عزبة سلمان" جنوب قلقيلية مدة 48 ساعة، بسبب عدم تسجيل إصابات جديدة في القرية منذ إغلاقها.
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