الحسيني: العائلات التي هدمت منازلها بوادي الحمص ستصرف لهم مساعدات مالية بعد العيد





وأشار إلى ازدياد اقتحامات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، وازدياد الاعتداءات على المقدسيين وممتلكاتهم قبل الأعياد للتنغيص على المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة شؤون القدس، بمنظمة التحرير، عدنان الحسيني، أنه سيتم صرف مبلغ 11 مليون شيكل للأسر التي تم هدم منازلها في حي "وادي الحمص" عن طريق اللجنة، التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، بعد عيد الأضحى المبارك.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة، جاءت لتعزيز صمود المقدسيين على أرضهم في ظل سياسة التهجير القسري، التي يستخدمها الاحتلال ضدهم.