شؤون فلسطينية

نادي الأسير: ما بين 30 لـ 40 أسيراً خالطوا ثلاثة سجانين مصابين بفيروس (كورونا)

نادي الأسير: ما بين 30 لـ 40 أسيراً خالطوا ثلاثة سجانين مصابين بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس: إنه من المتوقع اليوم، الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أجريت للأسرى في سجني (ريمون) و(النقب) وعددهم يتراوح ما بين 30 إلى 40 أسيراً، والمخالطين لثلاثة من السجانين، تبين إصابتهم بفيروس (كورونا).

ورجّح في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن يكون الأسير المحرر محمد حزيّن، الذي أفرج عنه مؤخراً، وتبينت إصابته بفيروس (كورونا)، أن يكون مصدر 
إصابته نتيجة اختلاطه بعناصر الوحدات الخاصة المسماة (نحشون) خلال نقله من سجن (النقب) إلى حاجز الظاهرية.

وأعرب فارس، عن قلقه العميق على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، بسبب قيام ادارة السجون برفع مستوى الاحتكاك بين الأسرى والسجانين، وعدم اتخاذ إجراءات وقائية، رغم الاكتظاظ الشديد في كافة المعتقلات الإسرائيلية.

وطالب رئيس نادي الأسير، إدارة السجون الالتزام بالبروتوكولات الصحية، واتخاذ إجراءات الوقاية؛ لمنع تفشي الفيروس بين الأسرى، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم.

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