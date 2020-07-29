اشتية يستقبل رئيس بعثة الشرطة الأوروبية بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية





رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، رئيس البعثة الأوروبية، لمساندة الشرطة الفلسطينية، كاوكو ألتوما، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.وأثنى اشتية على جهود ألتوما، خلال السنوات الثلاث الماضية، في إسناد وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتنفيذ العديد من البرامج، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.