النيابة العامة بغزة تصدر تعليمات بإعادة توقيف المواطن الذي قتل ابنته "مادلين"

كشف المستشار زياد النمرة، المتحدث باسم النائب العام بغزة، أن النائب العام أصدر تعليمات بإعادة توقيف (ن – ج) حسب الأصول، لاستكمال الإجراءات بحقه على خلفية قتل ابنته مادلين (20 سنة) بالضرب والتعذيب نهاية شهر أيار/مايو الماضي.



وكان (ن – ج) قتل ابنته بسبب تواصلها هاتفيًا مع والدتها المطلقة للمعايدة عليها في عيد الفطر، ليتم توقيفه حوالي الشهرين ثم الإفراج عنه بدعوى "تنازل أولياء الدم"، بمن فيهم والدتها المطلقة.



وأوضح النمرة وفق ما نشرت النيابة العامة بغزة، عبر حسابها على (فيسبوك)، أنه بعد الإفراج عن (ن – ج) تم رفع الأمر إلى النائب العام، وعلى ضوء خطورة الواقعة أصدر تعليمات لإعادة توقيفه أو إلقاء القبض عليه حسب الأصول لاستكمال الإجراءات بحقه.



وأعادت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على (ن – ج) مرة أخرى، عصر اليوم الثلاثاء، على خلفية القتل.



رام الله - دنيا الوطن