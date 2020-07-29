165 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 165 مستوطناً، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية.



وناشدت الفعاليات المقدسية، المواطنين لشد الرحال إلى "الأقصى" يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع يوم عرفة، والرباط فيه حتى مغيب الشمس، والإفطار في باحاته للتصدي للاحتلال ومستوطنيه، عقب الدعوات لاقتحامه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



من ناحيتها، أهابت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، بجموع المصلين خلال أيام العيد، الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات، وإحضار سجادة خاصة للصلاة، ومراعاة التباعد، وعدم الاكتظاظ، والصلاة بساحات المسجد، داعية كبار السن والمرضى والأطفال للصلاة في بيوتهم، أو في أقرب مسجد.



كما أكدت أهمية الالتزام بالأماكن التي حددتها الأوقاف، خاصة ساحات الـمسجد الأقصى المكشوفة لتأدية الصلاة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من حراس وموظفي المسجد، ولجان النظام.



وشددت الأوقاف على ضرورة الالتزام بالنظافة الـمطلقة في "الأقصى"، مع أفضلية عدم الوضوء، واستخدام المرافق الصحية قدر المستطاع.