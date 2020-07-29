قوات الاحتلال تهدم أساسات منزل قيد الإنشاء في بلدة بيت عوا





وأضاف: "تفاجأنا صباح اليوم، بقيام قوات الاحتلال، ترافقها جرافة بهدم أجزاء من المنزل".

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أساسات منزل قيد الإنشاء في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، وهدمت أساسات المنزل، الذي تعود ملكيته للمواطن معاذ حافظ سويطي، والبالغة مساحته 150 متراً مربعاً، بحجة البناء دون ترخيص.وذكر المواطن حافظ سويطي: أنهم تلقوا إخطاراً من سلطات الاحتلال، بمنع العمل والبناء، وتابعت العائلة إجراءات المنع في محاكم الاحتلال.