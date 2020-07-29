محافظ جنين: تسجيل 13 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في محافظة جنين خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك): إنه تم تسجيل سبع إصابات في بلدة "يعبد"، وثلاث إصابات في "عرابة"، وإصابة واحدة في كل من "اليامون"، و"سيلة الحارثية"، و"ميثلون".



وأهابت محافظة جنين، بالأهل جميعاً، الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمحافظة بالخصوص، للحفاظ على السلامة من الإصابة.