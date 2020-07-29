شاهد: عائلة المملوك تناشد الرئيس المصري التدخل للإفراج عن نجلها

ناشدة عائلة المعتقل الفلسطيني في السجون المصرية، عبد الرحيم المملوك، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن نجلها المعتقل منذ أكثر من عام.





وطالبت العائلة، في لقاء مع "دنيا الوطن" الرئيس المصري والجهات المصرية المختصة، بالإفراج عن نجلها، مؤكدين أنه لا علاقة له بأي أمر يمس الأمن القومي المصري.





وكان الأمن المصري، قد اعتقل المملوك في مطار القاهرة الدولي، العام الماضي، وهو في طريق عودته لغزة.







مزيد من التفاصيل عبر التقرير التالي:





رام الله - دنيا الوطن