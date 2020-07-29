هيئة الأسرى: الفحوصات التي أُجريت للأسير أبو وعر تُؤكد شفاؤه من (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، بشفاء الأسير كمال أبو وعر من فيروس (كورونا)، حيث كان قد أُعلن عن إصابته بالفيروس قبل حوالي أسبوعين، وذلك بعد نقله من سجن (جلبوع) إلى إحدى المستشفيات المدنية للاحتلال؛ لإجراء عملية جراحية له، وهناك بعد إجراء عدة فحوصات قبل العملية تبين إصابته بالفيروس.



وأوضحت الهيئة، وفقاً لما نقلته عن ممثل الأسرى في عيادة معتقل (الرملة)، أنه تم إخراج الأسير أبو وعر من العزل، ونقله إلى الأقسام، وهو موجود مع ممثل القسم بنفس الغرفة، ووضعه الصحي مستقر إلى حد ما.



ولفتت الهيئة أن الأسير أبو وعر، لا يزال بحاجة ماسة إلى متابعة طبية حثيثة، وخاصة أنه يعاني من سرطان في الحنجرة، وظروفه الصحية خطيرة ومعقدة، فالورم لديه يزداد حجمه، ويعاني من نقص حاد في الوزن، وفقد قدرته على الكلام، ويتواصل مع رفاقه الأسرى بالكتابة.



يذكر، أن الأسير أبو وعر ( 46 عاماً) من بلدة قباطية في جنين، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 6 مرات، بالإضافة إلى (50) عاماً.