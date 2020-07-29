الأردن: مرسوم ملكي بإجراء الانتخابات النيابية

مجلس النواب الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن مرسوماً ملكياً، صدر اليوم، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.



وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.



ومجلس النوّاب الأردني، يُعيّن أعضاؤه بعدَ إجراء انتخابات شعبيّة، ويبدأ عمله من تاريخ صدور نتائج هذه الانتخابات في الجريدة الرسميّة، وتستمرّ فعاليّته لمدّة أربع سنوات.



وينتخب أعضاء المجلس، رئيساً لهم، تمتدّ صلاحية منصبه لمدّة سنة واحدة، كما يمكن إعادة انتخابه.