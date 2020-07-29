اعترف بارتكاب الجريمة.. الشرطة تكشف تفاصيل عملية اعتقال المشتبه به بقتل خطيبته برام الله

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة، اليوم الأربعاء، إنها تسلمت من الأمن الوقائي صباح اليوم، الشخص المشتبه به بقتل خطيبته يوم أمس في رام الله، بعد القبض عليه متخفياً في بلدة "حزما" .



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأنه ومنذ ساعات صباح أمس، باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية، بعمليات بحث واسعة للقبض على خطيب الفتاة، التي وجدت مقتولة داخل مركبة في بيتونيا غربي رام الله إلى أن تم إلقاء القبض عليه فجر اليوم، في منطقة "حزما" غرب القدس.



وأكد ارزيقات بأنه وبعد سماع أقوال المشتبه به، أفاد أنه قام بخنقها وتركها داخل المركبة، ولاذ بالفرار لمنطقة القدس من خلال منطقة الرام، وعاد بعدها للاختباء في منطقة "حزما" بعد قيامه بتبديل ملابسه والتخلص من القديمة، ومحاولة التخفي بتغيير شكله إلى أن ألقي القبض عليه.



وأضاف ارزيقات، بأنه وبعد سماع أقوال المشتبه به تم توقيفه، وجاري إحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال إجراءات التحقيق وتقديمه للقضاء لنيل العقوبة الرادعة.