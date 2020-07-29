شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل (25) مواطناً من الضفة بينهم المرابطة هنادي الحلواني

قوات الاحتلال تعتقل (25) مواطناً من الضفة بينهم المرابطة هنادي الحلواني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في الضفة، طالت (25) مواطناً، وتركزت في محافظة نابلس.

وقال نادي الأسير: إن (12) مواطناً، جرى اعتقالهم منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم من عدة أنحاء وبلدات في محافظة نابلس، بينهم أسرى سابقون وهم: خالد أبو السعود، وفؤاد فواز حنني، نبيل كامل دبابسة، ومحمد عماد جناجره، وفارس رشيد حشايكة، وحمزة عبد الله ياسين، ومعاذ موسى، وباسم العتبة، وعلاء شبيري، وعاصم بشكار، وشقيقه إسلام، بالإضافة إلى علاء فطاير.

ومن القدس، اعتقل الاحتلال المرابطة هنادي الحلواني، بالإضافة إلى مواطنين، جرى اعتقالهما من بلدة عناتا وهما: خليل حلوة، ومحمد حسن حلوة.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من بيت لحم وهم: مراد خالد الحايك، وأحمد محمد الصرعاوي، وصالح عبد جواريش، ومواطن آخر من الخليل، وهو نبيل نبيه الشرباتي، والأسير السابق مهنا خالد الشرقاوي من جنين.

يُضاف إلى المعتقلين، أحمد حسن متروك (48 عاماً) من مخيم طولكرم، ومحمود أحمد العزة (20 عاماً) من مخيم نور شمس، وأشرف بشارات، وعبد الرحيم بشارات، ونجله صخر من الحديدية في الأغوار الشمالية.

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