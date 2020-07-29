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شاهد: بدء مناسك الحج بالديار الحجازية في ظل إجراءات صحية مشددة

شاهد: بدء مناسك الحج بالديار الحجازية في ظل إجراءات صحية مشددة
مراسم الحج في ظل إجراءات صحية مشددة
رام الله - دنيا الوطن
بدأ اليوم الأربعاء، مغادرة حجاج بيت الله الحرام، العزل الصحي المؤسسي، حيث توجهوا إلى ميقات "السيل" لبدء مناسك الحج، وفق ما أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية.

وعقب عودتهم من الميقات، يبدأ الحجاج بطواف القدوم، ثم يذهبون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية؛ استعدادًا ليوم (عرفة) غدًا. 

وبسبب جائحة (كورونا) التي جعلت موسم الحج هذا العام استثنائياً، يتوافد في الديار المقدسة، عدد محدود من ضيوف الرحمن من مختلف مناطق المملكة على مكة المكرمة، بعد أن أنهت السلطات استعداداتها لاستقبالهم.

وطبقت السلطات السعودية هذا العام، آليات صحية مشددة وإجراءات صارمة، تواكب الحجاج منذ وصولهم، من أجل إنجاح موسم حج خال من فيروس (كورونا) المستجد. 

 

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