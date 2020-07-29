البرازيل: 40816 إصابة و921 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

أعلنت البرازيل اليوم الأربعاء، 40816 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبذلك تسجل البلاد حتى الآن 2.5 مليون حالة منذ بدء الجائحة، وفق ما نقل المسؤولون بوزارة الصحة.



كما سجلت البرازيل 921 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 88539.







رام الله - دنيا الوطن