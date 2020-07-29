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وزير الخارجية السعودي: موافقة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" على آلية المملكة تعزز للثقة

وزير الخارجية السعودي: موافقة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" على آلية المملكة تعزز للثقة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء: إن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على الآلية المقترحة من المملكة، خطوة إيجابية، ستعزز الثقة بينهما، وتسمح للحكومة بممارسة أعمالها من عدن.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية: أن الموافقة على الآلية، ستسمح بتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني وتوحيد الصفوف، لإنجاح مسارات وجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية أممية.

 وكانت وكالة الأنباء السعودية، قالت في بيان يوم الأربعاء: إن المملكة، قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال البيان "قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية، تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وأضاف البيان، أن الآلية تتضمن أيضاً: "تكليف رئيس الوزراء اليمني؛ ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي".

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