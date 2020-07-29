وُجدت مقتولة بمركبة أمس.. "الوقائي" يُعلن اعتقال المشتبه به بقتل المغدورة مقبل





وأضاف: وعلى الفور، تحركت قوة من الشرطة، وحضرت النيابة العامة، والطب العدلي للمكان، وباشروا بإجراءت التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادثة.

وتابع: بأنه تم نقل الجثمان لمشفى رام الله الحكومي، وقررت النيابة التحفظ عليه، وإحالته للطب العدلي للتشريح؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

رام الله - دنيا الوطنألقى جهاز الأمن الوقائي، اليوم الأربعاء، القبض على المشتبه به بقتل المغدورة، رزان مقبل من بيتونيا، والتي وجدت أمس مقتولة في سيارة بالبيرة.وقال جهاز الوقائي في بيان له، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن وقائي القدس، وبناءً على معلومات استخبارية ومعقدة، ألقى القبض على (أ. ك) المشتبه به بقتل المغدورة مقبل، وذلك خلال تواجده في منطقة حزما قرب القدس.وكانت الشرطة، أعلنت صباح أمس، أنها عثرت على جثة مواطنة، داخل مركبة بالمنطقة الصناعية في بتونيا، غربي مدينة رام الله.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن غرفة عمليات الشرطة في رام الله، تلقت بلاغاً، يفيد بوجود جثة لمواطنة (24 عاماً)، متوفاة بداخل مركبة في المنطقة الصناعية في بيتونيا.