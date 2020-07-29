شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو لتفعيل حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية بمشاركة فتح وحماس

الشيوخي يدعو لتفعيل حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية بمشاركة فتح وحماس
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، إلى تفعيل واحياء حملات مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية  في جميع محافظات الوطن بمشاركة حركتي فتح وحماس، وجميع الفصائل والفعاليات  الوطنية والأهلية والشعبية. 

وأوضح الشيوخي، أن مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية شكل من أشكال المقاومة الشعبية، وأحد المحاور المهمة للاشتباك الاقتصادي مع الاحتلال من أجل فك الارتباط مع اقتصاد الاحتلال، وتحويله لاحتلال خاسر، وتحقيق نجاحات وانتصارات في الاشتباك الاقتصادي مع الاحتلال، يزيد من عزلته ويقصر من عمره على طريق الحرية والتحرير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. 

وأكد أنه يجب أن تتكامل حملات المقاطعة في فلسطين مع حركة المقاطعة العالمية لمحاصرة الاحتلال وعزله، وحتى تشكل المقاطعة عامل ضاغط مؤلم للاحتلال. 

وفي  النهاية، قال الشيوخي: ان الاحتلال ارتكب سلسلة مجازر بحق البشر والشجر والحجر وبحق ثرواتنا واقتصادنا ومقدراتنا ترقى إلى جرائم حرب، يجب أن يتم تكييف القضايا اللازمة؛ لرفعها ضد قادة دولة الاحتلال لنيابة محكمة الجنايات الدولية.

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