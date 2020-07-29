ألمانيا: ست حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، ست حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد الوفيات منذ أن بدأ الفيروس في التفشي بالبلاد في آذار/ مارس الماضي، إلى 9128.



ووفق ما أظهرته بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، في البلاد، فإن عدد الحالات الإصابة بالفيروس، زادت 684 حالة، ليصل الإجمالي إلى 206926.