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ألمانيا: ست حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

ألمانيا: ست حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، ست حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات منذ أن بدأ الفيروس في التفشي بالبلاد في آذار/ مارس الماضي، إلى 9128.

ووفق ما أظهرته بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، في البلاد، فإن عدد الحالات الإصابة بالفيروس، زادت 684 حالة، ليصل الإجمالي إلى 206926.

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