ألمانيا: ست حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، ست حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع عدد الوفيات منذ أن بدأ الفيروس في التفشي بالبلاد في آذار/ مارس الماضي، إلى 9128.
ووفق ما أظهرته بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، في البلاد، فإن عدد الحالات الإصابة بالفيروس، زادت 684 حالة، ليصل الإجمالي إلى 206926.
سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، ست حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع عدد الوفيات منذ أن بدأ الفيروس في التفشي بالبلاد في آذار/ مارس الماضي، إلى 9128.
ووفق ما أظهرته بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، في البلاد، فإن عدد الحالات الإصابة بالفيروس، زادت 684 حالة، ليصل الإجمالي إلى 206926.
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