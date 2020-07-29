مصر: ارتفاع بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وانخفاض بالوفيات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت مصر 465 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 39 حالة وفاة.



ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً من 420 حالة يوم الاثنين، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى يوم الثلاثاء هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة والسكان في البلاد.



وكما يشير عدد الإصابات إلى انخفاض بسيط، حيث تم في اليوم السابق تسجيل 46 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4691 حالة.



وكانت الحكومة المصرية، أعلنت تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح لها بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% اعتباراً من 26 تموز/يوليو.