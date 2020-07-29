منذ منتصف أبريل.. الصين تُسجل أعلى عدد إصابات بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك، بعدما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد، تسجيل 101 إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشارت إلى أن من بين الإصابات 89 في منطقة "شينجيانغ" بأقصى غرب البلاد، وإصابة واحدة في بكين وثلاث حالات لقادمين من الخارج، فيما سجلت البلاد 27 حالة دون أعراض، نزولا من 34 حالة في يوم الاثنين.



وسجلت الصين حتى يوم الثلاثاء، 84060 حالة إصابة بفيروس (كورونا)، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.



رام الله - دنيا الوطنسجلت الصين أعلى عدد إصابات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر.