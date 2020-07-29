الولايات المتحدة تسجل الزيادة "الأكبر" بمعدل الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) منذ مايو

سجلت الولايات المتحدة، نحو 1300 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وتشير هذه الزيادة، إلى أنها "الأكبر" في معدل الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)، منذ أيار/ مايو الماضي.





وسجلت ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، ارتفاعاً قياسياً في عددد الوفيات، لتبلغ 584 وفاة من أصل 1292 حالة وفاة جديدة.





كما شهدت ولايات أركنسو ومونتانا وأوريجون زيادة قياسية يومية في وفيات (كوفيد- 19).



وفيما يتعلق بعدد الإصابات، فقد زادت حالات الإصابة في الولايات المتحدة 64 ألفاً خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4.38 مليون حالة.

رام الله - دنيا الوطن