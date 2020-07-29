ترامب: هذا الدواء "ناجح للغاية" في علاج فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقار "هيدروكسي كلوروكين"، بأنه "ناجح للغاية" في علاج فيروس (كورونا)، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



يأتي هذا التصريح، بالرغم من إلغاء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشهر الماضي، ترخيص الاستخدام الطارئ لـ "هيدروكسي كلوروكين" في علاج مرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس (كورونا)، كما أن عدة دراسات شككت في فعاليته.



وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت في العاشر من الشهر الجاري، ضرورة أن يتم استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج المصابين بفيروس (كورونا) تحت رقابة طبية دقيقة، موضحة أنه لم تثبت بعد فعالية العقار في هذا المجال.