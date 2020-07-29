اللجنة الاقتصادية بتشريعي غزة تدعو لاعتماد ثلاثة مختبرات لفحص الأسمدة المستوردة

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رام الله - دنيا الوطن

اجتمعت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بقطاع غزة، مع وكيل وزارة الزراعة، وممثلين عن تجار الأسمدة، وبحثت معهم مشكلات استيراد الأسمدة والأدوية الزراعية والحلول المناسبة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، النواب عاطف عدوان، ود. سالم سلامة، ويوسف الشرافي، وجميلة الشنطي.



وبين ممثل تجار الأسمدة محمود خضير، للجنة الاقتصادية، أن التجار يقومون بالاستيراد من الخارج للأسمدة ومن الشركات المنتجة، وفق المواصفات الفنية، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة، تقوم بفحص المواد المستوردة، مطالبين الوزارة بسرعة الإجراءات.



من جهته، أوضح وكيل وزارة الزراعة، إبراهيم القدرة، أن الوزارة، اتفقت مع كافة التجار على أن يتم فحص كافة الأسمدة الواردة إلى غزة من خلال المختبرات الفنية لدى وزارة الزراعة، مبيناً أن الكثير من العينات نجحت وسمح بتسويقها، بيد أن بعض العينات رسبت في الفحص، مما دفع الوزارة لفحصها بمختبرات خارجية.



أما بخصوص الوسم التجاري للبضائع، فأوضح القدرة، أن وزارته تعمل على إعداد مكان مركزي ملائم لوسم البضائع، وتوفير الوقت والجهد على التجار.



وفى نهاية اللقاء، أكد عدوان أن تجار الأسمدة هم العامل الأساسي في توفير كافة المستلزمات الزراعية، داعياً وزارة الزراعة إلى أن تبذل أقصي جهد في تسهيل الإجراءات للتجار، باستيراد المستلزمات الزراعية وفق النظام والقانون والحفاظ على المصلحة العامة.



وطالب عدوان، أن تعتمد وزارة الزراعة ثلاثة مختبرات من أجل الفحص للأسمدة من أجل الشفافية أمام التجار، والتأكد من سلامة الفحص.