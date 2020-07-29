الإحصاء: ارتفاع في أسعار المنتج بنسبة 0.35% خلال شهر يونيو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن مركز الاحصاء المركزي الفلسطيني، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، سجل ارتفاعاً نسبته 0.35% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة مع شهر أيار 2020أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 93.58 خلال شهر حزيران 2020 مقارنة ﺒ 93.25 خلال شهر أيار 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة



سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.16%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 96.54 خلال شهر حزيران 2020 مقارنة بـ 95.44 خلال شهر أيار 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً



سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.25%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 93.24 خلال شهر حزيران 2020 مقارنة ﺒ 93.01 خلال شهر أيار 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).



حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية



سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 3.08%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.



كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 1.13%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط المحاصيل غير الدائمة بنسبة 2.68%، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار معظم الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 2.34 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 6.40 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الملوخية 2.59 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الفلفل الأخضر الحلو 2.05 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الملفوف الأبيض 1.65 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.75 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البندورة 1.63 شيكل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 1.08%، وذلك لارتفاع أسعار التين ضمن هذا النشاط حيث بلغ بالمتوسط 6.63 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 3.02 شيكل/كغم، ومتوسط سعر المشمش 7 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الخوخ 3.54 شيكل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بنسبة 0.40%، حيث بلغ متوسط سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم – 10.10 شيكل/كرتونة، ومتوسط سعر ماعز بلدي - حي 25.92 شيكل/كغم، ومتوسط سعر عجل بلدي حي 15.22 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 11.64%.



سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.



فيما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 1.01% خلال شهر حزيران 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.



وشهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 2.68%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 1.13%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجبس بمقدار 0.81%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.80%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 0.47%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.75%.