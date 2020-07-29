"الشرطة" بغزة: إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.



كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



ونتج عن هذه الحوادث إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.