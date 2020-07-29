"الشرطة" بغزة: إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، إنه تم تسجيل ثلاثة حوادث سير لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية.
سجلت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، إنه تم تسجيل ثلاثة حوادث سير لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية.
ونتج عن هذه الحوادث إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.
كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
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