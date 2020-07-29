محافظ سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من قرية "فرخة"



وأشار إلى أن المصاب لم يخالط أحداً، ولا يوجد دائرة مخالطين وهو خاضع للحجر البيتي، وبناءً عليه لن يتم إغلاق القرية .





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تسجيل إصابة جديدة لمواطن من قرية "فرخة"، يعمل في مصنع حلويات في مستوطنة (بركان).وقال كميل في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة على (فيسبوك): "إنه تم حجر المصاب، وأخذ عينة له، حيث كانت سلبية خلال الفحص الأول، اليوم تمت إعادة سحب عينة له، وتبين أنه مصاب".