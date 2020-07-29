محافظ سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من قرية "فرخة"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تسجيل إصابة جديدة لمواطن من قرية "فرخة"، يعمل في مصنع حلويات في مستوطنة (بركان).
وقال كميل في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة على (فيسبوك): "إنه تم حجر المصاب، وأخذ عينة له، حيث كانت سلبية خلال الفحص الأول، اليوم تمت إعادة سحب عينة له، وتبين أنه مصاب".
وأشار إلى أن المصاب لم يخالط أحداً، ولا يوجد دائرة مخالطين وهو خاضع للحجر البيتي، وبناءً عليه لن يتم إغلاق القرية .
أعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، تسجيل إصابة جديدة لمواطن من قرية "فرخة"، يعمل في مصنع حلويات في مستوطنة (بركان).
وقال كميل في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة على (فيسبوك): "إنه تم حجر المصاب، وأخذ عينة له، حيث كانت سلبية خلال الفحص الأول، اليوم تمت إعادة سحب عينة له، وتبين أنه مصاب".
وأشار إلى أن المصاب لم يخالط أحداً، ولا يوجد دائرة مخالطين وهو خاضع للحجر البيتي، وبناءً عليه لن يتم إغلاق القرية .
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