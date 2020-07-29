قلقيلية: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) والحالات النشطة ترتفع لـ 158



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الحالات المصابة موزعة، في قلقيلية بواقع ثماني إصابات، و"خربة الضبعة" واحدة.



وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى 158 إصابة، فيما تم تسجيل سبع حالات تعافي هذا اليوم.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة اليوم الأربعاء، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة قلقيلية، من المخالطين.