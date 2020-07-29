مستشار وزير الخارجية: لا زلنا "عالقين" بشأن عودة العالقين من وإلى القطاع

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية، "أننا لا زلنا عالقين بشأن أزمة الأحباب العالقين من قطاع غزة"، والذين يودون الخروج منه، أو الدخول إليه.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إننا "لا زلنا عالقين في هذه المشكلة، والأحباب العالقين من قطاع غزة، والموجودون في الخارج، أعداد منهم لا زالت تواصل دخول الأراضي المصرية".



وأضاف: "أيضاً لم نستطع حتى الآن إخراج العالقين الموجوين في القطاع، بسبب استمرار إغلاق (معبر رفح)، الذي تسيطر عليه سلطة الأمر الواقع من الجانب الفلسطيني".



وشدّد على أن وزارة الخارجية، تتواصل مع الأشقاء في مصر، وهي على استعداد دائم من أجل الخروج لحلول من هذه المشكلة.



وكان وكيل وزارة الداخلية بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم قال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن: "سيكون هناك إجراءات احتياطية خلال عيد الأضحى المبارك، وقد يكون هناك فتح لـ (معبر رفح البري) بعد العيد لاستقبال القادمين، وسفر العالقين".



وأضاف أبو نعيم: "هذه الإجراءات لم يعلن عنها بعد بالكيفية والأعداد والتوقيت والأيام، وسيكون هناك إعلان بهذا الشأن، وإجراءتنا مستمرة على الأرض، ونبني محجراً بالمنطقة الوسطى لاستيعاب 500 قادم".